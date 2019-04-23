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Болтон снова потребовал от Ирана «изменить свое поведение»

Политика

Это вредит только иранскому народу, считает Болтон

Болтон снова потребовал от Ирана «изменить свое поведение»
Gage Skidmore
Джон Болтон

Вашингтон, 23 апреля 2019, 05:02 — REGNUM  Ирану следует изменить свое «поведение», которое якобы идет во вред жителям страны, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон на своей странице в Twitter.

«Иранскому режиму следует понять, что необходимо изменить свое поведение и прекратить дестабилизирующую деятельность, которая вредит только иранскому народу», — заявил Болтон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Болтон уже призывал Иран изменить свое поведение. Тогда, в ходе своего выступления на конференции, посвященной иранскому вопросу, Болтон заявил, что Иран ждут серьезные последствия, если власти страны не согласятся «изменить свое поведение».

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