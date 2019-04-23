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Мифологизация фигуры Ленина мешает понять, кем на самом деле был вождь мирового пролетариата, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Исаак Бродский. Ленин и манифестация. 1919

По словам Кургиняна, вокруг фигуры Владимира Ильича Ленина создано огромное число мифов, как со знаком плюс, так и со знаком минус: когда сначала из Ленина делают доброго дедушку, который зайцев любил, а затем этот образ низвергается и демонизируется, дескать, он их не только не любил, но и убивал, о чем потом писалось в перестроечной прессе.

«Но на фоне этих сказок есть просто сказки белогвардейские, естественные, которые создавались на определенном этапе, потом в хрущевскую эпоху были сказки о Сталине, а уже потом, в постхрущевскую эпоху, когда началась окончательная война с советскими ценностями (ведь вначале воевали как: ленинизм — хорошо, сталинизм — плохо), белогвардейские сказки повторились второй раз», — заявил Кургинян, добавив, что мы до сих пор не можем освободиться от этих сказок и понять, кем же был Ленин.

Отметим, что по уровню мифологизации фигура Ленина может посоревноваться только с фигурой его преемника Иосифа Сталина. Первичная мобилизация произошла еще в Гражданскую войну, когда белогвардейцам было необходимо дискредитировать своего врага всеми возможными способами, для чего конструировались совершенно безумные мифы о Ленине как немецком шпионе или кровопийце.

Вторичная мифологизация Ленина началась уже при Сталине, когда был сформирован образ доброго, немножко чудаковатого дедушки, который был лицом революции, а истинным ее творцом был якобы Сталин. В частности, формирование этого образа шло через фильм Михаила Ромма «Ленин в Октябре», роль Ленина в котором исполнил гениальный актер Борис Щукин.

Это было необходимо для того, чтобы мобилизовать советский народ, переживающий трудности коллективизации и индустриализации, под единоличным началом Иосифа Сталина в преддверии Великой Отечественной войны.

Очередная мифологизация произошла при Никите Хрущеве, который занимался развенчанием культа личности Сталина, ударяя по нему в том числе и Лениным. И, наконец, в перестройку разрушителями СССР была вновь взята на вооружение белогвардейская пропаганда.

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