Выборы в Госсовет Татарии: 15 млн потратят на соцсети и блоги

Казань, , 04:46 — REGNUM В рамках открытого конкурса в электронной форме Центральная избирательная комиссия Татарии ищет исполнителя, который выполнит комплекс «интегрированных цифровых коммуникаций по взаимодействию с социальными сетями и блогосферой». Стоимость контракта составит почти 15 млн рублей, победителя определят 31 мая 2019 года, а оплатят услуги из республиканского бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 14,983 млн рублей, закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Срок выполнения работ — до 1 ноября 2019 года.

В задачи исполнителя входит разработка и реализация программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов в Госсовет Татарии, предусматривающей целенаправленное и систематическое информирование избирателей о выборах, в том числе в социальных сетях и блогосфере, включая разработку стилистического решения (визуального образа) оформления информационной кампании, а также развитие электорально-правовой культуры избирателей, повышение интереса избирателей к участию в выборах.

«В рамках реализации комплекса интегрированных цифровых коммуникаций используются следующие цифровые каналы: интернет-платформа, социальные сети, видеохостинги, мессенджеры, онлайн-СМИ, поисковые сервисы», — уточняется в техзадании.

Помимо этого, исполнитель должен в ходе работ использовать социологическое исследование как источник информации, которое должен организовать не менее чем среди 1 тыс. жителей региона. Также в задачи победителя конкурса входит аналитический мониторинг социальных сетей и блогосферы, разработка контент-политики присутствия заказчика в социальных сетях и блогосфере со дня заключения контракта и до завершения избирательной кампании по выборам, наполнение и аккаунтов заказчика в соцсетях, таргетированное продвижение там же, разработка видеороликов, транслирование контента в мессенджерах, продвижение в поисковых сервисах, организация оперативного штаба, а также обобщение и анализ негативной и положительной информации в соцсетях и блогосфере.

Также отдельной закупкой ЦИК Татарии планирует найти исполнителя для изготовления информационных видео и аудиоматериалов для собственных нужд. Начальная цена этого контракта — 1,08 млн рублей, подрядчика определят 22 мая, а финансирование предусмотрено в бюджете региона. Выполнение работ запланировано в два этапа, последний из которых завершается 10 июня 2019 года. Цель тендера — информирование населения республики о проведении выборов депутатов Госсовета РТ 8 сентября 2019 года на русском и татарском языках.

Победитель должен будет разработать и написать по девять сценариев видео‑ и аудиороликов. Они должны содержать данные о дате и времени голосования, о применении технических средств, о сервисе «Найди свой избирательный участок», о порядке голосования, о системе «Мобильный избиратель». Хронометраж каждого из готовых роликов — не менее 15 секунд, но не более 60 секунд.

Напомним, в сентябре жителям региона предстоит выбрать 100 депутатов Госсовета.