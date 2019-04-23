Кургинян: Ленин собирал то, что было до него разрушено бездарностью и роком

Москва, , 04:25 — REGNUM Ленин не занимался разрушением, он осуществлял сборку страны в условиях уже совершившейся катастрофы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Как отметил Кургинян, Владимир Ильич Ленин является основателем советского государства, правопреемницей которого является Российская Федерация, что бесспорно. При этом Ленин вопреки расхожему мнению, не разрушал Российскую Империю, он совершал революцию в условиях разрухи. При этом, даже если бы и разрушал, воссоздать нечто после этого — это не такая простая задача, как кажется.

«Ленин ничего не разрушал, разрушал императорский двор, разрушала элита Российской Империи, разрушала безумная бездарность Временного правительства и что-то еще типа какого-то рока исчерпанности. Ленин ничего не разрушал, Ленин, когда уже всё было разрушено взял и начал строить. То, что он сумел это сделать — это фантастично. Та партия, которую он создал по каторгам и тюрьмам и так далее — это абсолютная фантастика, потому что 40 тыс. людей сумели перевернуть страну и каким-то способом поднять миллионы и миллионы, которые, между прочим, могли бы просто растечься и создать такую анархию, по отношению к которой революция — это еще не самое страшное», — заявил Кургинян.

Напомним, что 22 апреля 2019 года исполняется 149 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата, русского революционера, совершившего Великую Октябрьскую социалистическую революцию Владимира Ильича Ленина. Уникальность фигуры Ленина заключается в том, что он сумел соединить передовую марксистскую революционную философскую мысль с революционной практикой, впервые в истории воплотив марксистские идеи в жизнь.

При этом, противоречивость фигуры порождает множество споров, зачастую вызванных мифологизацией фигуры Ленина как в позитивном ключе, так и в негативном. Демонизация образа Ленина началась в Перестройку, когда части правящей советской элиты, верхушка которой взяла курс на реставрацию капитализма, и её западным союзникам, нужно было подорвать основы, на которых держался СССР. Одной из таких основ был Ленин.