В Минобороны РФ предостерегли США от военной интервенции в Венесуэлу

Москва, , 04:11 — REGNUM Сценарий военного вмешательства со стороны США в политический кризис в Венесуэле принесет Соединенным Штатам больше проблем, чем выгоды, сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью телеканалу RT.

По его словам, военная интервенция США в Венесуэлу поможет лишь сплотить граждан Боливарианской Республики вокруг действующего законно избранного правительства Николаса Мадуро.

«Мало того, это может настроить соответствующим образом, негативно, и региональные страны Латинской Америки», — подчеркнул он.

Фомин добавил, что Россия продолжает сотрудничать с Венесуэлой в рамках договора по военно-техническому сотрудничеству, в частности, по восстановлению боеготовности вооружения и техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военное вмешательство США в политический кризис в Венесуэле лишит Соединенные Штаты поддержки стран Латинской Америки. Лавров выразил уверенность, что США прорабатывают все варианты развития ситуации в Венесуэле, в том числе вариант военной интервенции Соединенных Штатов.

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