Коломбо, Шри-Ланка, , 02:20 — REGNUM

Режим чрезвычайного положения объявлен на Шри-Ланке, сообщил в своём заявлении президент страны Майтрипала Сирисена.

Отмечается, что режим ЧП вводится для обеспечения безопасности жителей страны.

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Напомним, в результате терактов на Шри-Ланке погибли 290 и ранены более 500 человек. Серия терактов совершена 21 апреля в нескольких городах страны.

Атаке подверглись католические церкви во время пасхальной мессы в Коломбо, а также в городах Негомбо и Баттикалоа. Также взрывы прогремели в нескольких отелях столицы — в Kingsbury, Cinnamon Grand и Shangri-La.

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