Пушков: Идея снятия блокады с Крыма — тест для Зеленского

Москва, , 01:53 — REGNUM Пожелание первого президента Украины Леонида Кравчука победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма будет тестом для нового лидера страны, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на «ползучее возвращение» Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что снятие блокады с Крыма, воссоединившегося с Россией, станет первым шагом в налаживании отношений с жителями полуострова. При этом, по словам Кравчука, признавать воссоединение Крыма с Россией Украина не должна.

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