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Пушков: Идея снятия блокады с Крыма — тест для Зеленского

Политика

«Не надо только вынашивать надежду на «ползучее возвращение» Крыма»

Москва, 23 апреля 2019, 01:53 — REGNUM  Пожелание первого президента Украины Леонида Кравчука победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма будет тестом для нового лидера страны, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на «ползучее возвращение» Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что снятие блокады с Крыма, воссоединившегося с Россией, станет первым шагом в налаживании отношений с жителями полуострова. При этом, по словам Кравчука, признавать воссоединение Крыма с Россией Украина не должна.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

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Воссоединение Крыма с Россией
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