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Госдеп США заявил об активности ячеек «Хезболлы» в Азербайджане

Политика

По мнению госдепа, движение ведет активную деятельность за пределами Ближнего Востока

Вашингтон, 23 апреля 2019, 01:34 — REGNUM  Активные ячейки ливанского движения «Хезболла» присутствуют в Азербайджане и ряде других государств за пределами Ближнего Востока, заявил координатор госдепа США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс в ходе брифинга.

В качестве стран, в которых присутствуют представители «Хезболлы» и ведут свою деятельность, Сейл назвал Азербайджан, Кипр, Нигерию, Панаму, Таиланд, Болгарию и Перу. Ранее США ввели против «Хезболлы» и ее сторонников новый пакет санкций, а Великобритания включила движение в перечень террористических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии активных ячеек движения «Хезболла» в Венесуэле. По его словам, «Хезболла» и Иран оказывают воздействие на народ Боливарианской Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео заявил о наличии ячеек «Хезболлы» в Венесуэле

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Внешняя политика США
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