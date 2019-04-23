Госдеп США заявил об активности ячеек «Хезболлы» в Азербайджане

Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Активные ячейки ливанского движения «Хезболла» присутствуют в Азербайджане и ряде других государств за пределами Ближнего Востока, заявил координатор госдепа США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс в ходе брифинга.

В качестве стран, в которых присутствуют представители «Хезболлы» и ведут свою деятельность, Сейл назвал Азербайджан, Кипр, Нигерию, Панаму, Таиланд, Болгарию и Перу. Ранее США ввели против «Хезболлы» и ее сторонников новый пакет санкций, а Великобритания включила движение в перечень террористических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии активных ячеек движения «Хезболла» в Венесуэле. По его словам, «Хезболла» и Иран оказывают воздействие на народ Боливарианской Республики.

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