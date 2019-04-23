Тегеран: Очередное решение Трампа по нефтяным санкциям – не катастрофа

Тегеран, , 01:13 — REGNUM Малозначимым назвал очередное решение американского президента Дональда Трампа по нефтяным санкциям МИД Ирана. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Комментируя решение Трампа о том, чтобы с мая этого года не выводить никакие страны — импортёры иранской нефти из-под действия санкций Вашингтона, во внешнеполитическом ведомстве отметили: этот шаг «не имеет никакого значения».

В Тегеране подчеркнули, что Иран обсуждает решение Вашингтона со своими партнёрами. По итогам переговоров будет объявлено общее решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что с мая Вашингтон не будет выводить из-под санкций никого из иранских покупателей нефти, заявила 22 апреля Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь администрации Трампа.

Напомним, ранее, в ноябре 2018 г., ряд стран — покупателей иранской нефти были выведены Вашингтоном из-под вторичных санкций. Исключение было сделано для восьми государств сроком на 180 дней.

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