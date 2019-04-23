Американский суд отказался выпустить информатора WikiLeaks под залог

Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Федеральный апелляционный суд США отказался выпустить под залог информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, решившего сменить пол и имя на Челси, передает телеканал CNN.

Сообщается, что на заседаниях суда Мэннинг отказался дать показания перед присяжными о своей деятельности в WikiLeaks. Отмечается, что причиной отказа давать показания стала его неуверенность в конфиденциальности судебного заседания. Этот отказ привел к задержанию Мэннинга в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010-го года во время прохождения военной службы в Ираке. Он признал, что передал порталу WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов. В 2013 году его приговорили к 35 годам лишения свободы, однако в 2016 году действующий тогда президент Барак Обама подписал указ о его помиловании.

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