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Глава Николаевской области подал в отставку

Политика

Савченко собирался подать заявление в администрацию президента Украины лично

Николаев, Украина, 23 апреля 2019, 00:17 — REGNUM  Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.

Напомним, на президентских выборах на Украине победил Владимир Зеленский, за которого во втором туре проголосовали 73,22% избирателей при явке 61,37%. За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,46%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в украинскую генпрокуратуру были вызваны на допрос бывший глава нацбанка Украины Валерий Гонтарев, экс-глава администрации президента Борис Ложкин, замглавы администрации президента Алексей Филатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновников из окружения Порошенко вызвали на допрос — ГПУ

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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