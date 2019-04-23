Глава Николаевской области подал в отставку

Николаев, Украина, , 00:17 — REGNUM Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что заявление Савченко собирался подать в администрацию президента Украины лично.

Напомним, на президентских выборах на Украине победил Владимир Зеленский, за которого во втором туре проголосовали 73,22% избирателей при явке 61,37%. За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,46%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в украинскую генпрокуратуру были вызваны на допрос бывший глава нацбанка Украины Валерий Гонтарев, экс-глава администрации президента Борис Ложкин, замглавы администрации президента Алексей Филатов.

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