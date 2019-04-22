Саррадж: Я не понимаю позицию Франции по Ливии

Триполи, , 23:39 — REGNUM Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез аль-Саррадж заявил, что ему до конца не ясна позиция Франции по ситуации в стране, и что Париж начал оказывать поддержку командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, который пытается захватить Триполи, где находится правительство Сарраджа. Об этом Саррадж заявил в интервью французской газете Le Monde.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПНС во главе с Сарраджем было в существенной степени сформировано благодаря Европейскому союзу и прежде всего Франции. Более того, наиболее боеспособные подразделения, верные ПНС — это французские наемники.

Однако маршал Хафтар и его Ливийская национальная армия смогли достичь договоренностей с рядом великих держав, после чего начали наступление на Триполи, где находится правительство Сарраджа. Сейчас вокруг Триполи идут затяжные бои, без заметного успеха с обеих сторон.

Во время боев Саррадж обвинил Париж в том, что он начал поддерживать Хафтара и заявил о разрыве всякого сотрудничества с Францией. Но французские власти поспешили заявить, что они поддерживают ПНС.

«Мы удивлены и озадачены позицией Франции. Как страна, стремящаяся к свободе, правам человека и демократии, может иметь такую неясную позицию по отношению к нашему народу, который стремится к тем же ценностям», — возмущается Саррадж.

Глава ПНС требует, чтобы другие страны и прежде всего Франция не на словах, а на деле поддержали его правительство и перестали иметь дело с Хафтаром.