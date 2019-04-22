Глава МИД йеменских хуситов скончался в госпитале в Ливане

Бейрут, , 23:37 — REGNUM Министр иностранных дел правительства йеменских хуситов Абдул Хаким аль-Маори скончался в госпитале в Ливане, 22 апреля передает агентство Reuters.

Информацию о смерти главы МИД хуситов подтвердил представитель госпиталя, в котором 60-летний политик проходил курс лечения от хронического заболевания.

Непризнанное правительство хуситов контролирует столицу и большую часть территории Йемена с начала 2015 года.

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