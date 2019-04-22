Понедельник, 22 Апреля 2019 года
23:38:16 МСК

Глава МИД йеменских хуситов скончался в госпитале в Ливане

Политика

60-летний политик проходил курс лечения от хронического заболевания

Бейрут, 22 апреля 2019, 23:37 — REGNUM  Министр иностранных дел правительства йеменских хуситов Абдул Хаким аль-Маори скончался в госпитале в Ливане, 22 апреля передает агентство Reuters.

Информацию о смерти главы МИД хуситов подтвердил представитель госпиталя, в котором 60-летний политик проходил курс лечения от хронического заболевания.

Непризнанное правительство хуситов контролирует столицу и большую часть территории Йемена с начала 2015 года.

Читайте также: Хуситы угрожают обстрелять Эр-Рияд и ОАЭ — в случае «эскалации в Ходейде»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить