Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Киев, , 22:45 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму для налаживания отношений с жителями полуострова.

«Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым — не украинский. Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими», — приводит его слова РИА Новости.

Кравчук считает, то Украине необходимо «снимать все блокады», а все вопросы с водой, электроэнергией и прочим решать с Крымом «цивилизованным рыночным путём». Только налаживая нормальные отношения с жителями Крыма удастся постепенно придти «к каким-то правильным выводам», отметил экс-президент.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в предвыборном штабе Владимира Зеленского обнародовали официальную позицию по Крыму, согласно которой полуостров, «безусловно, является оккупированной территорией Украины».

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, который свидетельствует о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного числа граждан крымско-татарского, украинского, даже русского и другого этнического происхождения», — отмечалось в заявлении.

В штабе политика также отметили, что Крым должен вернуться в состав Украины с компенсацией со стороны России за якобы нанесённый ущерб.

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