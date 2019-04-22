Понедельник, 22 Апреля 2019 года
23:14:59 МСК

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Политика

Киеву необходимо выстраивать человеческие отношения с жителями полуострова, заявил первый президент Украины

Киев, 22 апреля 2019, 22:45 — REGNUM  Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму для налаживания отношений с жителями полуострова.

«Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым — не украинский. Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими», — приводит его слова РИА Новости.

Кравчук считает, то Украине необходимо «снимать все блокады», а все вопросы с водой, электроэнергией и прочим решать с Крымом «цивилизованным рыночным путём». Только налаживая нормальные отношения с жителями Крыма удастся постепенно придти «к каким-то правильным выводам», отметил экс-президент.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в предвыборном штабе Владимира Зеленского обнародовали официальную позицию по Крыму, согласно которой полуостров, «безусловно, является оккупированной территорией Украины».

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, который свидетельствует о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного числа граждан крымско-татарского, украинского, даже русского и другого этнического происхождения», — отмечалось в заявлении.

В штабе политика также отметили, что Крым должен вернуться в состав Украины с компенсацией со стороны России за якобы нанесённый ущерб.

Читайте ранее в этом сюжете: «Открыт для всех»: Зеленского пригласили в Крым

Читайте развитие сюжета: Пока терплю. Саакашвили об отказе погранслужбы впустить его на Украину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить