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В сирийской провинции Идлиб боевиками обстрелян населенный пункт

Политика

Сирийское правительство продолжает амнистирование бывших боевиков

Дамаск, 22 апреля 2019, 22:30 — REGNUM  За последние сутки в сирийской провинции Идлиб боевиками был обстрелян населённый пункт Луайбда, сообщил 22 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Василий Купчишин напомнил, что на указанных территориях объявлен режим прекращения огня, который нарушают незаконные вооруженный формирования.

«За минувшие сутки подвергся обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, населенный пункт Луайбда провинции Идлиб», — сказал Василий Купчишин.

На этом фоне, отметил начальник российского Центра, сирийское правительство не останавливает процесс амнистирования бывших боевиков и граждан, уклонившихся от призыва на военную службу.

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Война в Сирии
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