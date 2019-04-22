Число жертв битвы за Триполи возросло до 254 человек — ВОЗ

Триполи, , 22:30 — REGNUM По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв боев в столице Ливии возросло до 254 человек, не менее 1228 человек получили ранения, 22 апреля передает агентство Reuters.

Из Триполи также продолжается поток беженцев — по информации ООН, за три недели боев из города бежали более 32 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент бои между ЛНА Халифы Хафтара и «правительственными войсками» Файеза Серраджа ведутся в 11 километрах от центра Триполи.

Читайте также: Армия Хафтара готовит «интенсивный штурм» Триполи