Понедельник, 22 Апреля 2019 года
22:31:05 МСК

Число жертв битвы за Триполи возросло до 254 человек — ВОЗ

Политика

Бои ведутся в 11 километрах от центра ливийской столицы

Триполи, 22 апреля 2019, 22:30 — REGNUM  По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число жертв боев в столице Ливии возросло до 254 человек, не менее 1228 человек получили ранения, 22 апреля передает агентство Reuters.

Из Триполи также продолжается поток беженцев — по информации ООН, за три недели боев из города бежали более 32 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент бои между ЛНА Халифы Хафтара и «правительственными войсками» Файеза Серраджа ведутся в 11 километрах от центра Триполи.

Читайте также: Армия Хафтара готовит «интенсивный штурм» Триполи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Ливии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить