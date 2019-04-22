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Армия Хафтара готовит «интенсивный штурм» Триполи

Политика

«Затишье» является временным

Триполи, 22 апреля 2019, 22:24 — REGNUM  «Ливийская национальная армия» (ЛНА) Халифы Хафтара готовится к «интенсивным» боям за центр Триполи после временного «затишья» на фронте, 22 апреля передает агентство Reuters.

По словам представителя ЛНА Ахмеда Мисмари, в настоящий момент армия Хафтара ведет городские бои в 11 километрах от центра города. Командование уже призвало на штурм «резервистов».

Мисмари отметил, что «затишье» является временным — в понедельник 22 апреля ЛНА совершала меньше воздушных ударов по позициям войск Файеза Серраджа в Триполи из-за плохих погодных условий.

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Гражданская война в Ливии
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