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Коломойский намерен вернуться на Украину после объявления итогов выборов

Политика

Сейчас олигарх находится в Израиле

Иерусалим, 22 апреля 2019, 22:18 — REGNUM  Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после официального обнародования результатов президентских выборов. Об этом сегодня, 22 апреля, пишет издание «Левый берег».

Напомним, ранее Коломойский уже говорил, что вернётся на Украину в случае победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского. 21 апреля состоялся второй тур выборов, безоговорочную победу в ходе которого одержал Зеленский.

Коломойский ранее публично поддерживал Зеленского, однако опроверг информацию о том, что он якобы финансирует его предвыборную кампанию.

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — сказал Коломойский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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