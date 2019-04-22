Алжир, 22 апреля 2019, 22:11 — REGNUM
Прокуратура Алжира сообщила об аресте пятерых миллиардеров, в том числе самого богатого гражданина страны, 22 апреля передает агентство Reuters.
В числе арестованных по делу о коррупции называются Иссад Ребраб, алжирский бизнесмен с состоянием в $3,82 млрд, а также четверо братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф.
Все арестованные считаются близкими соратниками ушедшего в отставку президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики.
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