В РПЦ отреагировали на приостановку переименования церкви на Украине

Москва, , 21:52 — REGNUM В Московском патриархате со «сдержанным оптимизмом» восприняли решение суда в Киеве о приостановке процесса переименования Украинской православной церкви. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

«В условиях нынешней непредсказуемой политической обстановки на Украине это достаточно позитивное решение можно воспринимать со сдержанным оптимизмом, надеясь на то, что оно будет реализовано», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Окружной административный суд Киева приостановил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.

Суд удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что «непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца».

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