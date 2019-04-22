СМИ узнали дату и место встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына

Москва, , 21:29 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына состоится 25 апреля во Владивостоке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, связанные с подготовкой визита северокорейского лидера.

По информации издания, уже в среду 24 апреля Ким Чен Ын прибудет во Владивосток, а на следующий день в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский состоятся его переговоры с Владимиром Путиным.

Сообщается, что президент России затем отбудет в Пекин, где 25−27 апреля будет проходить форум китайской инициативы «Пояс и путь». В свою очередь, Ким Чен Ын останется во Владивостоке до 26 апреля, чтобы посетить туристические достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в время визита в 2002 году.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Кремле официально подтвердили информацию о том, что Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля, однако никаких подробностей раскрывать не стали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что место и время предстоящей встречи до сих пор не объявляются из соображений безопасности.

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