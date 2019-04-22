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Си Цзиньпин потребовал ускорить строительство общества «среднего достатка»

Политика

Лидер КНР выступил на заседании одной из руководящих комиссий КПК

Пекин, 22 апреля 2019, 21:11 — REGNUM  Выступая на 4-м заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам, партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин призвал приложить новые целенаправленные усилия для преодоления узких мест и достижения объявленной задачи строительства в КНР общего среднего достатка, сообщает 22 апреля Синьхуа.

Отметим, что в соответствии с планами развития, выдвинутыми на XVIII и XIX съездах КПК в 2012 и 2017 годах, данная задача является краеугольным камнем строительства социализма с китайской спецификой и должна быть решена к отмечаемому в 2021 году столетию КПК. Для этого в КНР на протяжении уже нескольких лет проводится широкомасштабная кампания по ликвидации бедности и нищеты в отдаленных, преимущественно сельскохозяйственных районах.

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Политика Китая
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