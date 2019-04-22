Оппозиция Санкт-Петербурга рискует снова перессориться

Санкт-Петербург, , 21:05 — REGNUM Председатель «Пиратской партии России» Павел Рассудов на своем телеграм-канале призвал к организации «оппозиционных праймериз» в Санкт-Петербурге.

«Чем больше набирает обороты предвыборная гонка в Петербурге, тем очевиднее становится, насколько нужны оппозиционные праймериз. Недавно ВЦИОМ опубликовал данные, из которых следует, что 24% не поддерживают действующую власть. И понятно, что это распространяется в том числе и на власть муниципальную. Эта четверть — и есть, по сути, совокупный электорат петербургской оппозиции. Это, на самом деле, большая сила и её обязательно нужно грамотно организовать, чтобы добиться реальных изменений хотя бы на муниципальном уровне. Для этого оппозиционным силам Петербурга необходимо объединиться и действовать сообща, определив заранее наиболее сильных кандидатов в округах, идти к жителям и вместе с ними работать на победу», — пишет Павел Рассудов.

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Лидер «Пиратской партии России» откровенно критикует своих возможных союзников по борьбе за власть в городе, чем явно не добавляет сплоченности в рядах оппозиции.

«К сожалению, пока ничего похожего в Петербурге не заметно. Даже, казалось бы, один из самых заметных, ярких персонажей оппозиционного Петербурга — Максим Резник, вместо того, чтобы использовать такой шикарный информационный повод, как общегородской субботник, зачем-то уезжает в Израиль, оставляя единороссов махать метлами и граблями вместе с жителями. Хочется спросить, а кто еще не ходил на субботник? Очень сложно будет выстраивать работу на территориях, если ограничиваться только политическими заявлениями», — отмечает он.

«И самое важное — это кто будет определять, по каким округам пойдут оппозиционные кандидаты? Избиратели на прямых праймериз или опять каждая партия и движение выставит своих кандидатов, которые будут толкаться локтями?» — подчеркивает Павел Рассудов.