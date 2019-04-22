Ямальский депутат пояснил сенсационный доход своих детей

Салехард, , 20:44 — REGNUM Декларация о доходах за 2018 год депутата Заксобрания ЯНАО Эдуарда Яунгада стала предметом всероссийского обсуждения. Его несовершеннолетние дети «заработали» 2,77 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Заксобрания ЯНАО и ближайших членов их семей опубликованы на сайте ямальского парламента.

Доходы детей парламентарий пояснил СМИ продажей квартиры, которая была в долевой собственности. Сделка была согласована с органами социальной защиты, и на каждого из двух детей был открыт специальный счёт.

Согласно представленной декларации, Эдуард Яунгад в 2018 году имел доход 21,5 млн рублей, годом ранее он заработал 13,5 млн рублей.

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