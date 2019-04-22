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Ямальский депутат пояснил сенсационный доход своих детей

Политика

Двое несовершеннолетних детей Эдуарда Яунгада задекларировали доход за 2018 год на сумму 2,77 млн рублей

Ямальский депутат пояснил сенсационный доход своих детей
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Салехард, 22 апреля 2019, 20:44 — REGNUM  Декларация о доходах за 2018 год депутата Заксобрания ЯНАО Эдуарда Яунгада стала предметом всероссийского обсуждения. Его несовершеннолетние дети «заработали» 2,77 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Заксобрания ЯНАО и ближайших членов их семей опубликованы на сайте ямальского парламента.

Доходы детей парламентарий пояснил СМИ продажей квартиры, которая была в долевой собственности. Сделка была согласована с органами социальной защиты, и на каждого из двух детей был открыт специальный счёт.

Согласно представленной декларации, Эдуард Яунгад в 2018 году имел доход 21,5 млн рублей, годом ранее он заработал 13,5 млн рублей.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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