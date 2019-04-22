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США не допустят перекрытия Ормузского пролива Ираном

Политика

Соединенные Штаты планируют ввести полный запрет на нефтяной экспорт из Ирана

США не допустят перекрытия Ормузского пролива Ираном
Official U.S. Navy Page
ВМС США в Ормузском проливе

Вашингтон, 22 апреля 2019, 20:38 — REGNUM  Соединенные Штаты считают «неприемлемым» и не допустят перекрытия Ираном Ормузского пролива, 22 апреля передает агентство Reuters.

Неназываемый представитель правительства США заявил журналистам, что в правительстве считают иранские угрозы «необоснованными» и надеются на выполнение обязательств Саудовской Аравии и ОАЭ по компенсации иранского нефтяного экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют ввести полный запрет на нефтяной экспорт из Ирана. Иранские военные заявили о готовности перекрыть Ормузский пролив.

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Противостояние Ирана и США
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