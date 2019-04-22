США не допустят перекрытия Ормузского пролива Ираном

Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Соединенные Штаты считают «неприемлемым» и не допустят перекрытия Ираном Ормузского пролива, 22 апреля передает агентство Reuters.

Неназываемый представитель правительства США заявил журналистам, что в правительстве считают иранские угрозы «необоснованными» и надеются на выполнение обязательств Саудовской Аравии и ОАЭ по компенсации иранского нефтяного экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют ввести полный запрет на нефтяной экспорт из Ирана. Иранские военные заявили о готовности перекрыть Ормузский пролив.

Читайте также: Военные Ирана угрожают закрыть Ормузский пролив в ответ на санкции США