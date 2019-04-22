Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

Киев, , 20:33 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм «Жил-был пес». Соответствующее сообщение Климкин опубликовал сегодня, 22 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Климкин написал, что он сделает все возможное, чтобы в переходный период за внешнюю политику Украины можно было не волноваться. Также Климкин отметил, что у него впереди много планов.

«Планов много — и политических, и личных. Об этом потом», — пишет пока ещё глава МИД Украины.

Также он написал, что хотел бы «быть в тренде» и посему запишет видеообращение. К своему сообщению он прикрепил фрагмент из мультипликационного фильма «Жил-был пес», созданного по мотивам украинской народной сказки «Сирко». В прикрепленном фрагменте волк, уходя в лес, оборачивается и произносит ставшую крылатой фразу: «Ты заходи, если что».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине выиграл шоумен Владимир Зеленский.