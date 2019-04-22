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Военные Ирана угрожают закрыть Ормузский пролив в ответ на санкции США

Политика

США готовятся ввести «полный запрет» на импорт иранской нефти

Тегеран, 22 апреля 2019, 20:20 — REGNUM  Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) готов перекрыть Ормузский пролив в ответ на намерение США обеспечить «полный запрет» экспорта нефти из Ирана, 22 апреля передает агентство Reuters.

«Если нам запретят его использовать, мы его закроем», — заявил журналистам командующий ВМС КСИР Али-Реза Тангисири.

Контр-адмирал Тангисири добавил, что у военных «не будет ни капли сомнений» в случае необходимости «защищать иранские воды».

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Противостояние Ирана и США
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