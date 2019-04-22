В Софии прошли китайско-болгарские переговоры

София, , 20:16 — REGNUM С визитом в Болгарии по приглашению Народного собрания (парламента) этой восточноевропейской страны побывал заместитель председателя Всекитайского комитета (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Чжан Цинли, сообщает 22 апреля Синьхуа.

В ходе визита состоялась встреча китайского гостя с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Чжан Цинли подчеркнул, что Болгария второй после СССР признала КНР и установила с ней дипломатические отношения. В Китае, по его словам, высоко ценят традиционную дружбу с Болгарией и видят ее хорошим другом и надежным партнером в ЕС. Пекин готов вывести двусторонние отношения на новую ступень развития.

В ответном слове болгарский лидер поздравил КНР с предстоящим 70-летием и выразил надежду на продолжение и укрепление партнерства в совместном продвижении проекта «Пояса и пути».