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Порошенко заявил, что вернётся в кресло президента через год

Политика

В Киеве возле здания администрации президента проходит митинг в поддержку проигравшего кандидата

Порошенко заявил, что вернётся в кресло президента через год
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 22 апреля 2019, 20:03 — REGNUM  Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ещё вернётся на должность главы государства, сообщает 22 апреля РИА Новости.

Такое заявление Порошенко сделал на митинге в поддержку самого себя, собранном после признания поражения на президентских выборах.

«Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов», — сказал Порошенко.

После этого митингующие начали хором скандировать «через год», после чего Пётр Порошенко заявил, что «через год, так через год».

Напомним, 21 апреля на Украине прошел второй тур голосования на президентских выборах. По предварительным данным, победу одержал кандидат Владимир Зеленский, а Порошенко не имеет шансов на выигрыш.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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