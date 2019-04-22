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На акции протеста в Лондоне задержали олимпийского чемпиона

Политика

Чемпион Олимпийских игр 2012 года Этьенн Стотт задержан за выступление на крыше автобусной остановки

Лондон, 22 апреля 2019, 19:48 — REGNUM  Чемпион Олимпиады-2012 в гребном слаломе Этьенн Стотт был задержан 22 апреля сотрудниками полиции в ходе протестов экологических активистов в Лондоне, передаёт The Sun.

Как сообщается, 39-летний спортсмен был задержан после того, как выступил с речью, забравшись на крышу автобусной остановки. Стотт призвал власти объявить чрезвычайную ситуацию в связи с глобальным потеплением, заявив, что изменение климата грозит «разрушением цивилизации».

На опубликованном видеоролике видно, как трое стражей порядка несут спортсмена за руки и ноги в районе моста Ватерлоо.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что за последнюю неделю правоохранителями в Великобритании были задержаны более тысячи участников экологических акций протеста, из них 65 были предъявлены обвинения по уголовным статьям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании арестованы более 1000 участников экологического протеста

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Акции протеста
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