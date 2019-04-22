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Николас Мадуро поздравил граждан России с днем рождения Ленина

Политика

Президент Венесуэлы назвал Владимира Ленина великим революционным лидером и «живой историей»

Николас Мадуро поздравил граждан России с днем рождения Ленина
Исаак Бродский. В. И. Ленин и манифестация. 1919

Каракас, 22 апреля 2019, 19:42 — REGNUM  Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро поздравил граждан России с днём рождения Владимира Ильича Ленина.

Поздравление опубликовано 22 апреля на странице Николаса Мадуро в Twitter.

«Поздравляем россиян с 149-летней годовщиной дня рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Мы воздаем должное этому великому революционному лидеру и его наследию в деле борьбы за права пролетариата и построения социализма. Ленин сегодня является живой историей», — написал Николас Мадуро.

Напомним, 22 апреля 2019 года исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1870−1924) — революционера, мыслителя, теоретика и практика марксизма, лидера Великой Октябрьской социалистической революции, создателя СССР.

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