Новая стратегическая ошибка Иванишвили в Грузии

Авигдор Эскин, , 19:24 — REGNUM

В ходе своего визита в Грузию три недели назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необратимом решении принять эту страну в Североатлантический альянс. Он ничего не сказал о сроках и никак не определил свое видение будущего Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее уверенно-утвердительный тон заявления главы НАТО указывает на то, что Грузии предстоит подойти вплотную к последней стадии утверждения своего статуса в альянсе.

Наряду с продолжающимися переговорами по НАТО и участием в операциях и маневрах Грузия пытается определить свое будущее место и в Евросоюзе. Однако не всё благополучно складывается в этом направлении. Последний отчет комиссии Евросоюза о президентских выборах в Грузии выявляет серьезные нарушения в самой избирательной системе. Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Грузии знакомые почти всем бывшим республикам СССР «ресурсы» и нахрап:

«В ходе всей кампании наблюдались инциденты со злоупотреблением административными ресурсами. Перед вторым туром были объявлены социальные и финансовые инициативы, среди которых особое место занимает списание долгов 600 000 гражданам через частную финансовую организацию, связанную с правящей партией. Такие события стерли грань между государством и правящей партией». Комиссия наблюдателей также уделила особое внимание агрессивной риторике и методам «черного пиара» в ходе предвыборной кампании.

Вследствие этого месяц назад десять депутатов Европарламента направили письмо Верховному комиссару ЕС по иностранным делам Федерике Могерини о необходимости переустройства избирательной системы Грузии. Они ссылаются на ряд наблюдателей и на авторитетные НКО, рекомендовавшие отказаться от смешанной пропорциональной и мажоритарной системы и перейти только к пропорциональной.

На сегодняшний день грузинский парламент, состоящий из 150 депутатов, избирается посредством голосования за партии и также — за кандидатов по мажоритарным округам. 77 кандидатов от партий и 73 — мажоритарные. Недавние выборы президента были там последними. Отныне Грузия — чисто парламентская республика. Назначенные на ноябрь 2020 года выборы парламента пройдут по старой схеме, если власти не поторопятся с реформой. Как мы отметили, международные организации активно склоняют Грузию к отказу от смешанной системы, в которой именно 73 «мажоритарных» кандидата являются в немалой степени бенефициарами (или жертвами) административных ресурсов.

Более того, почти все оппозиционные партии Грузии выдвинули требование к правительству: отказаться от хромающей смешанной системы. Однако управляющий страной де-факто олигарх Бидзина Иванишвили решил решить проблему растущего недовольства и в Грузии и в стане западных друзей иными способами.

В нынешнем парламенте полностью доминирует партия олигарха Иванишвили «Грузинская мечта». Бывшее движение Саакашвили попало в парламент, но быстро раскололось на две фракции. Для приведения общей картины к более плюралистичному ладу правительство решило открыть двери для небольших партий, снизив электоральный барьер с 5% до 3%. Это позволит небольшим движениям проявиться. По крайней мере, так преподносят это партнерам из ЕС.

Параллельно с этим правящий олигарх Иванишвили предпринимает попытки консолидации вокруг своей системы. Его партийная верхушка «Грузинской мечты» уже показала явную усталость в ходе президентских выборов. Кандидату правящей партии удалось победить во втором туре только благодаря колоссальным средствам и «административным ресурсам».

Сейчас предпринимаются попытки выйти из положения при помощи сложных партийных комбинаций. Власть держащие сколачивают уже новую правящую коалицию, в которой «Грузинская мечта» будет ведущей силой, но уже не всемогущей. Планируется объединение между отколовшейся от Национального движения фракцией во главе с Гигой Бокерией «Европейская Грузия — движение за свободу» и «Свободными демократами» бывшего министра обороны Ираклия Аласании. Можно сказать, что оба этих политика в самой явной форме «застряли». Они видели и хотят видеть Грузию в агрессивном отчуждении по отношению к России.

Получается, что два ярких носителя идеологии Михаила Саакашвили, отрекшиеся от него по личным соображениям, могут стать второй силой в Грузии. Тревожно то, что олицетворяющие «коллективного Саакашвили» политики снова выходят на первый план. Некий продукт Саакашвили, но без личного присутствия гонимого новоукраинского политика.

Именно в этом контексте следует рассматривать недавние слова Михаила Саакашвили об истинном отношении Запада к Грузии и Украине. Бывший грузинский президент говорил с небывалой горечью:

«Слишком успешная Украина никому не нужна. Не будем себя обманывать. Так же как слишком успешная Грузия никому не нужна была. Всегда у всех, в том числе у западных стран, с одной стороны, есть, конечно, Путин, для которого вообще Украина не нужна, это анахронизм, зачем вообще она существует, он не понимает. Но с другой стороны, есть Запад, у которого тоже колониальный подход. Да, пусть будет Украина, но где-то на задворках».

Он прекрасно осознает, что союз Иванишвили с большинством его соратников по «национальному движению» — это его политический конец. Все надежды его на то, что как-то всё это не срастется.

Однако следует подчеркнуть, что сам Бидзина Иванишвили снова допускает стратегическую ошибку. Избавившись от личного присутствия главного политического соперника в лице Саакашвили, но позволив идеологии «националов» укрепляться, он обрекает свой же проект «Грузинской мечты» на постепенное увядание. Грузии требуется сегодня шаг вперед при новых идеологических парадигмах. Вместо этого тенденции хода назад.

И что скажут на это в НАТО и в ЕС? Да и понимают ли там нынешние тенденции в Грузии?