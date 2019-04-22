Власти США задержали главаря боевиков-пограничников

Вашингтон, , 19:22 — REGNUM ФБР задержало главаря вооруженной группы, противостоящей нелегальным мигрантам на границе Мексики и США, 22 апреля передает агентство Reuters.

Ларри Хопкинс, лидер «Объединённых конституционных патриотов» (UCP), обвиняется незаконном владении оружием и боеприпасами.

По сообщению UCP, за два месяца их отряды задержали на мексиканской границе и передали пограничникам около 5600 нелегальных мигрантов. Политические противники называют UCP «фашистской милицией».

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