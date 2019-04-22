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Власти США задержали главаря боевиков-пограничников

Политика

Лидер UCP обвиняется незаконном владении оружием и боеприпасами

Власти США задержали главаря боевиков-пограничников
Jonathan McIntosh
Граффити на пограничной стене. Мексика

Вашингтон, 22 апреля 2019, 19:22 — REGNUM  ФБР задержало главаря вооруженной группы, противостоящей нелегальным мигрантам на границе Мексики и США, 22 апреля передает агентство Reuters.

Ларри Хопкинс, лидер «Объединённых конституционных патриотов» (UCP), обвиняется незаконном владении оружием и боеприпасами.

По сообщению UCP, за два месяца их отряды задержали на мексиканской границе и передали пограничникам около 5600 нелегальных мигрантов. Политические противники называют UCP «фашистской милицией».

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