Власти США задержали главаря боевиков-пограничников

Вашингтон, 22 апреля 2019, 19:22 — REGNUM ФБР задержало главаря вооруженной группы, противостоящей нелегальным мигрантам на границе Мексики и США, 22 апреля передает агентство Reuters.
Ларри Хопкинс, лидер «Объединённых конституционных патриотов» (UCP), обвиняется незаконном владении оружием и боеприпасами.
По сообщению UCP, за два месяца их отряды задержали на мексиканской границе и передали пограничникам около 5600 нелегальных мигрантов. Политические противники называют UCP «фашистской милицией».
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