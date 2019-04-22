Коалиция Рады готовит импичмент Зеленскому за поражение Порошенко — эксперт

Киев, , 19:06 — REGNUM Политические силы, которые находятся в Раде и проиграли президентские выборы, «готовы к сценарию» импичмента будущего президента Владимира Зеленского. Об этом 22 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Александр Солонтай.

«Политические силы, которые находятся в парламенте и которые проиграли выборы, готовы к сценарию, в рамках которого президент, которого вчера выбрали, может быть уволен импичментом. В отличие от всех предыдущих президентов, которые не имели такой процедуры, соответственно, все сводилось к суду или острым конфликтам», — сказал Солонтай.

По его словам, необходимость принятия закона об импичменте «давно перезрела». При этом Солонтай считает, что вопрос лишения неприкосновенности народных депутатов и президента «мог бы стать вторым или третьим».

«Закон об импичменте говорит о готовности президента становиться европейским президентом, а не безграничным царем. Тогда у народных депутатов не будет аргументов, чтобы не реформировать свою неприкосновенность. Щитом является то, что у нас неприкосновенный президент благодаря отсутствию процедуры его досрочной отставки. А если мы прикосновенные, тогда нарушается баланс сил… Если президент согласится с тем, чтобы была процедура его отставки, тогда и нардепы должны согласиться с тем, что они должны быть не совсем неприкосновенными во всех значениях этого слова. Их неприкосновенность должна быть европейской — на работе», — добавил Солонтай.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что 22 апреля депутаты парламента могут начать рассмотрение закона об импичменте президента Украины. По его словам, в Верховной раде зарегистрировано пять проектов законов об отстранении от должности президента.

Парубий признался, что склоняется к проекту вице-спикера Рады, депутата от фракции «Самопомощь» Оксаны Сыроид. Напомним, 111-я статья Конституции Украины предусматривает отстранение президента от должности. При этом в украинском законодательстве нет закона, который регламентирует саму процедуру импичмента. 22 апреля политконсультант кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что команда кандидата сейчас работает над пакетом законопроектов для скорейшего внесения на рассмотрение Верховной рады, в том числе и над проектом закона об импичменте.