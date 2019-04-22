Генпрокуратура Украины вызвала на допрос бывшее окружение Порошенко

Киев, , 18:51 — REGNUM Смена политической конъюнктуры на Украине вынуждает генерального прокурора Юрия Луценко и генпрокуратуру заняться выполнением своих прямых обязанностей — сбором доказательной базы для суда над бывшими должностными лицами. Об этом 22 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Олег Стариков, комментируя вызов в ГПУдля допроса и вручения подозрений бывшего главу администрации президента Бориса Ложкина, действующего замглавы АП Алексея Филатова, экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, собственника газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского и других лиц.

«Как только прошли выборы и отдельные лица, не имеющие юридического образования, увидели, что есть политическая конъюнктура, начали показывать свою деятельность и выполнение задач», — сказал Стариков.

Он напомнил, что ранее прокурора ГПУ Константина Кулика, который расследовал дела по отмыванию средств близким окружением Порошенко, перевели на другую должность.

«Это надо было делать раньше, когда прокурор Кулик направил обвинение по данным бывшим должностным лицам и вызывал их на допросы. Тогда был шум и гам. Тогда Кулика отстранили от руководства прокурорской группы. Тут больше политики. Если сейчас вернут прокурора Кулика руководить этой прокурорской группой, это будет правильно. И народ Украины, проголосовав так, заставит генеральную прокуратуру выполнять свои обязанности — собирать данные, чтобы передать их в суд, чтобы суд принял правильное решение», — добавил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля генпрокуратуравызвала для допроса и вручения подозрений Ложкина, Филатова, Гонтареву, Злочевского и совладельца инвестиционной компании ICU Константина Стеценко.

Каждому из фигурантов выписано по две повестки — на 23-е и 25 апреля. Отмечается, что указанные лица являются фигурантами уголовного производства о легализации группировкой беглого бизнесмена Сергея Курченко денег «семьи» бывшего президента Украины Виктора Януковича. Допрос будет проводить следователь департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Валерий Гайдар.

Напомним, 28 марта Луценко заявил о завершении расследования дела о легализации группировкой бизнесмена Сергея Курченко денег «семьи» Януковича. В частности, подозрения выдвинуты 98 лицам, среди которых 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, в частности Нацбанка, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 представителей руководящего состава госкомпаний. 11 апреля Кулик обвинил Порошенко, представителей Администрации Президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство Генпрокуратуры во вмешательстве в расследование «дела Курченко».