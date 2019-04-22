«Россия сдает позиции в Киргизии: Информационная война уже проиграна»

Бишкек, , 18:48 — REGNUM «Нынешняя информационная кампания против добычи урана в Киргизии реализовывается как по учебнику. Стадия вброса информации прошла, сейчас идет поддержание темы и ее раскрутка», — политолог Марс Сариев прокомментировал ИА REGNUM разгорающийся скандал вокруг разработки уранового месторождения «Таш-Булак» на Иссык-Куле. Эксперт считает, что нынешний сканадал — является скоординированной информационной кампанией.

Первый признак — выбор темы.

«Очень удачно выбрана болевая точка. У Киргизии есть незакрытая тема рудника «Кумтор», на котором добывают золото канадские инвесторы. Рудник находится в той же Иссык-Кульской области, и разработчики по сей день вынуждены доказывать, что их деятельность не наносит ущерба экологии. То же самое касается и других, более мелких месторождений, на которых работают иностранные инвесторы в республике».

Второй признак — спикеры.

«Тему раскачивают западные правозащитники, даже те, кто темой экологии не занимается и никогда не занимался».

Третий признак — охват аудитории и универсальность проблемы.

«Тема экологии волнует всех без исключения. Этой новостью, и тем более в интерпретации правозащитников, возмущены все. А на фоне определенного градуса социальной напряженности, которая сейчас наблюдается в Киргизии, даже более нейтральная тема способна разогреть протестные настроения».

По мнению политолога, одними из промежуточных целей данной кампании являются «подрыв отношений между Бишкеком и Москвой» и «раскачка недовольных работой действующих властей».

"Предполагаемый проект будут осуществлять российские инвесторы. Тональность нынешней дискуссии — резко негативная. Обвинять будут всех. Действующую власть — за то что они «не заботятся о будущем страны», россиян — за что «они хотят превратить Киргизию во второй Чернобыль и погубить население». Под экологической темой сейчас будут решаться и политические вопросы в Киргизии. В стране в ближайшие дни ожидается серия митингов, которую условно можно объединить темой противостояния действующего президента Сооронбая Жээнбекова и его команды против экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева и остатков его сторонников».

Эксперт прогнозирует, что если ситуация не изменится, то «Бишкек, скорее всего, откажется от этого проекта».

"Если власти так не поступят, то их может смести недовольство людей, грамотно подогреваемое внешними игроками», — уверен он.

Резюмируя сказанное, Марс Сариев заявил, что тоже «против добычи урана в Иссык-Кульской области — потому, что этот проект завязан исключительно на интересы олигархической верхушки, которая сосредоточена только на своих коммерческих интересах».