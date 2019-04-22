На Украине суд остановил переименование канонической УПЦ

Киев, , 18:37 — REGNUM Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба суда.

В суде пояснили, что до того, как дело будет решено по существу, по иску Киевской митрополии Украинской православной церкви о незаконности требования переименования, само переименование будет запрещено, чтобы не произошло неоправданного вмешательства государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.

«Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца», — сказано в сообщении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине Верховная рада одобрила законопроект, согласно которому УПЦ МП должна изменить название, добавив указание на свою принадлежность к Московскому патриархату. Каноническая церковь попросила президента Украины Петра Порошенко наложить вето на данный законопроект, но он подписал его 22 декабря 2018 года.

Был подан иск о незаконности данного требования.