Анкара, , 18:36 — REGNUM Власти Турции провели аресты после нападения на оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу, 22 апреля передает агентство Associated Press.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, для допроса в связи с нападением на политика задержаны девять человек.

Нападение на Кылычдароглу, лидера Республиканской народной партии, произошло 21 апреля на похоронах военнослужащего в Анкаре.

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