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Власти Турции провели аресты после нападения на оппозиционного политика

Политика

Для допроса в связи с нападением на политика задержаны девять человек

Анкара, 22 апреля 2019, 18:36 — REGNUM  Власти Турции провели аресты после нападения на оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу, 22 апреля передает агентство Associated Press.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, для допроса в связи с нападением на политика задержаны девять человек.

Нападение на Кылычдароглу, лидера Республиканской народной партии, произошло 21 апреля на похоронах военнослужащего в Анкаре.

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Политическая жизнь Турции
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