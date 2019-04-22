В Дагестане спикер парламента заработал больше, чем глава и премьер-министр

Махачкала, , 18:43 — REGNUM Председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов за 2018 год заработал 5,88 млн рублей. Годом ранее эта цифра была более чем в два раза меньше — 2,71 млн рублей.

Согласно справке о доходах, размещённой на официальном сайте Народного собрания республики, в индивидуальной собственности у спикера парламента два земельных участка общей площадью 2,32 тыс. кв. м и два жилых дома площадью 607,3 кв. м. Из транспортных средств у Хизри Шихсаидова имеется мотоцикл Harley-Davidson. В документе отсутствуют декларированные годом ранее два легковых автомобиля Toyota и Jaguar, а также ещё один мотоцикл Harley-Davidson.

Супруга председателя парламента Дагестана заработала за 2018 год немногим более 182 тыс. рублей, что на 12 тыс. больше, чем годом ранее. В её индивидуальной собственности числятся два земельных участка почти на 1,56 тыс. кв. м, квартира площадью 73,1 кв. м и нежилое помещение на 370,5 кв. м. Кроме того, в её безвозмездном пользовании жилой дом и квартира площадью 370,5 и 136,6 кв. м соответственно. Её собственность за год не изменилась.

Больше всех среди депутатов Народного собрания Дагестана за 2018 год заработал представитель «Единой России», член комитета по аграрной политике и природопользованию Магомед Садулаев. Его годовой доход составил более 38,73 млн рублей. В 2017 году его заработок составлял 39,58 млн рублей, что также было больше, чем у всех остальных членов парламента.

Более 10 млн рублей в 2018 году также заработали Залбек Залбеков — 26,81 млн рублей (в 2017 году было в 16 раз меньше — 1,64 млн), Муслим Исмаилов — 14,96 млн рублей (было 18,7 млн), Тимур Гамзатов — 13,66 млн рублей (было 16,48 млн) и Гамид Аскерханов 12,13 млн (было 10,69 млн). Среди супруг дагестанских депутатов в 2018 году больше остальных заработали жёны Мурата Пайзулаева (20,73 млн рублей) и Залбека Залбекова (18 млн рублей).

Годовой доход сразу десяти депутатов Народного собрания Дагестана составил меньше 100 тыс. рублей. Самый скромный заработок, а именно 4 тыс. рублей, задекларировал единоросс, член комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомед Магомедов. По итогам 2017 года его доход составлял 10 тыс. рублей. При этом в безвозмездном бессрочном пользовании депутата находятся четыре жилых дома общей площадью 800 кв. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, доход главы Дагестана Владимира Васильева за 2018 год составил более 4,94 млн рублей, что на 200 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. Председатель республиканского правительства Артём Здунов заработал в 2018 году 4,99 млн рублей, то есть на 250 тысяч рублей меньше, чем за 2017 год.

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