И только Львов не такой как все: Почему Галичина поддержала Порошенко?

Киев, , 18:39 — REGNUM Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Петр Порошенко одержал победу над Владимиром Зеленским.

По данным ЦИК Украины, за Петра Порошенко на Львовщине проголосовали 63,73% избирателей, за Владимира Зеленского — 33,52%, т. е. разрыв между кандидатами более чем внушительный.

Мэр Львова Андрей Садовый сегодня, 22 апреля, в эфире украинского телевидения прокомментировал эту ситуацию:

«Львов — самый украиноязычный город мира, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко курсом Европа — ЕС — НАТО, и наверное от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко это говорил твердо, каждый день, системно», — отметил Садовый.

Вместе с тем, по мнению мэра, новоизбранный президент Украины вполне может исправить эту ситуацию, если в один из своих первых визитов посетит Львов и будет иметь открытую беседу.

«Я думаю, он будет иметь поддержку и понимание… Надо служить людям, которые тебя выбирают. Если он хотя бы на миллиметр сойдет с проукраинского курса, его ждет беда», — подчеркнул Андрей Садовый.

Особую позицию Львова комментируют и украинские эксперты:

«Только Львовская область — не такая как все… Пять лет их все устраивало в диктатуре трупоедов и мародеров, они хотят продолжения. Одна область из 24. Хотя близки Ивано-Франковская и Тернопольская… Это не электоральная география друзья — это анамнез и диагноз больной Украины», — заявляет политолог Михаил Павлив.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Украины уже обработала 99,75% протоколов. По результатам подсчета, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Петра Порошенко — 24,46%.

Накануне Зеленский на брифинге заявил, что после вступления в должность намерен приехать во Львов.

«Приеду во Львов. Для меня нет разницы — Львов, Днепр, Полтава или Кривой Рог — для меня это все украинцы. Я обязательно приеду, буду разговаривать, общаться», — отметил он.