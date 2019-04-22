Зеленскому советуют сделать главой Генштаба генерала стратегического уровня

Киев, , 18:21 — REGNUM Начальником генерального штаба вооруженных сил Украины нужно назначить «генерала стратегического уровня». Об этом 22 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Олег Стариков.

«Это как минимум замначальника генерального штаба… или такая должность, как у генерала Наева (командующий операцией объединенных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев — ИА REGNUM ). Будет допущена стратегическая ошибка, если будет назначен командир полка или командир бригады», — считает Стариков.

При этом он считает, что Зеленскому нужно уволить министра обороны Степана Полторака, заменив его на гражданского министра.

«Министр обороны должен быть гражданским. Не тот, кто снял погоны, как Степан Тимофеевич, и стал гражданским министром. Нет… По критериям НАТО, куда мы идем, гражданский министр обороны — тот человек, который выполняет функцию демократического, гражданского контроля над военной организацией и разбивает круговую поруку генералитета. Также это член кабинета министров. У него основная задача — выполнять бюджет и второе — обеспечение вооруженных сил. Это большой начальник тыла. Министр обороны не имеет права вмешиваться в действия военных. Сейчас он вмешивается», — считает Стариков.

Он также предложил вынести офис министерства обороны из здания, где находится генштаб.

«Там не должно остаться ни одной военной должности… Военные выполняют свою функцию, а министерство обороны — политикой, пишет доктрину, стратегию национальной безопасности, «Укроборонпромом», военным заказом», — рассказал Стариков.

Кроме того, он прогнозирует, что Зеленскому не удастся остановить курс Украины в НАТО.

«Точку бифуркации по изменению курса развития страны мы прошли в 2018 году принятием закона о нацбезопасности, где прописан наш евроатлантический курс и соответствующие изменения в сфере обороны и безопасности. Изменить ничего невозможно», — подытожил Стариков.

Как сообщалось, 21 апреля кандидат в президенты Зеленский заявил о планах сменить руководство генерального штаба ВСУ.

«У нас есть очень серьезные парни, которые пользуются авторитетом в армии. Это действующие генералы. Вы обязательно их увидите. Сейчас я не имею права называть фамилии этих людей. Есть договоренность с генералами. Это очень серьезная история», — сказал Зеленский.

Напомним, 3 июля 2014 года Верховная рада назначила руководителем генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Виктора Муженко. До этого, с мая 2012 года, он занимал должность заместителя начальника генштаба ВСУ.