Американский самолёт-шпион летал вдоль берега Крыма

Москва, , 18:13 — REGNUM Американский самолет-шпион вновь был замечен у южных рубежей России. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Самолет-разведчик Boeing RC-135V ВВС США с бортовым номером 64−14 846 и позывным WHISK21 вылетел с авиабазы НАТО Суда-Бей в Греции в 7:10 по московскому времени. Самолет пролетел в акваторию Чёрного моря. Там он был дозаправлен в воздухе самолетом KC135R Stratotanker с бортовым номером 57−2605 и позывным QID259.

После дозаправки в воздухе Boeing RC-135V провел разведку у берегов Крыма. Более двух часов самолет-шпион курсировал неподалеку от российского полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские самолеты-шпионы в последнее время постоянно появляются у российских границ. Они проводят разведку как у южных рубежей России в районе Крыма и черноморского побережья Кавказа, так и вдоль рубежей России на северо-западе.