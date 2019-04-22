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Иран и Пакистан создают совместное спецподразделение на границе

Политика

Решение было принято по итогам переговоров между Хасаном Рухани и Имраном Ханом

Тегеран, 22 апреля 2019, 18:06 — REGNUM  Иран и Пакистан создают совместное спецподразделение по борьбе с терроризмом на границе между двумя странами, 22 апреля передает агентство Associated Press.

По словам президента Ирана Хасана Рухани, решение о создании совместного спецподразделения было принято во время переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В пограничной зоне между Пакистаном и Ираном действуют боевые группы сепаратистов-белуджей, которые совершают атаки по обе стороны границы.

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