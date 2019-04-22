Президент Грузии: «Венецианская комиссия противоречит самой себе»

Тбилиси, , 18:05 — REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Венецианская комиссия своими нынешними рекомендациями по вопросу избрания судей Верховного суда противоречит самой себе и тем рекомендациям, которые давала правительству Грузии ранее.

Как заявила президент на брифинге 22 апреля, именно Венецианская комиссия в 2014 году, когда планировалась эта реформа в судебной системе, рекомендовала Грузии проводить выборы судей тайным голосованием. В новых же рекомендациях она уже советует отменить тайное голосование.

По ее словам, правительство Грузии учло 4 из пяти новых рекомендаций, и единственная рекомендация, которая не была учтена, касается избрания судей путем тайного голосования.

«Хочу отметить, что рекомендация Венецианской комиссии создает определенное неудобство, так как именно Венецианская комиссия в 2014 году рекомендовала нам ввести тайное голосование», — напомнила президент.

Что касается еще одной рекомендации — переноса процесса назначения на все вакантные должности в Верховном суде на период после парламентских выборов 2020 года, Саломе Зурабишвили считает, что это не столько правовая, сколько политическая рекомендация.

Президент выразила надежду, что в результате реформы правосудия Грузия пролучит такую судебную систему, которая будет пользоваться высоким доверием общества.

Напомним, что вопрос назначения судей на вакантные должности в Верховном суде стал предметом острых разногласий и внутри самой правящей партии «Грузинская мечта». Формальной причиной разногласий был список кандидатов, которых на утверждение парламента представил Верховный совет юстиции. Протест у части депутатов, тогда еще входивших в парламентское большинство, вызвали те кандидаты, которые были действующими судьями периода правления Михаила Саакашвили и имена которых были связаны с вынесением решений по резонансным уголовным делам. В результате разногласий часть депутатов «Грузинской мечты» покинула как ряды большинства, так и саму партию. Интересно, что с критикой кандидатур судей выступили и бывшие соратники Саакашвили, которые сегодня обвиняют этих судей в вынесении несправедливых приговоров и выполнении воли властей. В период, когда такие приговоры выносились, именно они и были представителями той власти.