В правительстве Калмыкии – череда отставок и назначений

Элиста, , 17:55 — REGNUM Врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков произвел ряд кадровых назначений, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на указы, опубликованный на сайте главы республики 22 апреля.

Так, на должность заместителя председателя правительства Республики Калмыкия назначена Ирина Шварцман. От должности министра экономики и торговли Республики Калмыкия освобождена Зоя Санджиева. Временное исполнение обязанностей министра возложено на первого замглавы регионального ведомства Басанга Муева. Также Бату Хасиков подписал указы о назначении двух своих советников — ими стали Андрей Никитин и Владимир Каруев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 апреля, Хасиков назначил на пост врио председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева, который сменил уволенного ранее Игоря Зотова.

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