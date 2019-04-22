Президент Грузии одобрила действия МВД в Панкисском ущелье

Тбилиси, , 17:55 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили одобряет действия подразделений МВД по наведению порядка в Панкисском ущелье и подчеркивает, что насилие над полицией в любом государстве неприемлемо.

Как заявила президент на брифинге 22 апреля, комментируя события, которые произошли накануне в Панкисском ущелье в связи с попыткой начала строительства малой ГЭС, министерство внутненних дел во главе с министром выполнило возложенную на него задачу и сумело разрядить напряженную ситуацию.

«Насилие над полицейскими неприемлемо в любом государстве, тем более в государстве, территории которого оккупированы и для которого стабильность границ — жизненно важная задача. Я приветствую действия под руководством министра внутренних дел, благодаря которым ситуация в ущелье успокоилась», — заявила Саломе Зурабишвили.

Что касается причины обострения ситуации в Панкиси, малой ГЭС, президент считает, что необходимо провести полные геологические исследования по этому проекту, дать комплексную оценку возможных угроз и включить в этот процесс общество.

«Мы все хорошо понимаем, что стране нужен экономический прогресс. Но в то же время решение о строительстве ГЭС должно основываться на полных геологических исследованиях, комплексной оценке угроз и участии общества. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем осуществлять важные для государства проекты по этим критериям», — заявила Саломе Зурабишвили.

21 апреля в селении Дзибахеви Панкисского ущелья появилась строительная техника и группа рабочих, которые должны были начать строительство малой ГЭС. Местное население устроило акцию протеста, к которой присоединились жители соседних сел. С целью наведения порядка в село были переброшены подразделения полиции из краевого управления. Между участниками акции и полицейскими завязалось физическое противостояние, в ходе которого, по информации МВД, пострадало 55 человек, 38 из которых — сотрудники полиции. Прибывший на место глава министерства Георгий Гахария после переговоров с митингующими пообещал, что если против строительства ГЭС будут 90% жителей, то станция построена не будет.