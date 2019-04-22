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Лавров поговорил по телефону с министром иностранных дел Ирана

Политика

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд вопросов

Лавров поговорил по телефону с министром иностранных дел Ирана
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 22 апреля 2019, 17:48 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Джавадом Зарифом. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили урегулирование в Сирийской Арабской Республике, а также ситуацию вокруг сделки по иранской ядерной программе.

Также Лавров и Зариф обсудили проблематику двустороннего сотрудничества и график предстоящих контактов.

«Состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая задачи продвижения сирийского урегулирования в контексте подготовки к 12-й международной встрече в астанинском формате (25−26 апреля, Нур-Султан), а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сказано в сообщении МИД России.

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МИД России
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