Президент Зе: те же олигархи, только в профиль

Эдуард Биров, , 19:12 — REGNUM

Пётр Порошенко признал разгромное поражение в виртуальном шоу «выборы президента Украины» ещё до публикации результатов ЦИК. От 70 до 80% — это не столько за Зеленского, сколько против послемайдановской Украины, всего пятилетнего курса Порошенко. Но радоваться нечему — для жителей Украины это означает новый передел активов между олигархами и дальнейшее обнищание страны, а для России очередной виток бесперспективных переговоров на условиях Запада.

Профессиональный шоумен в роли президента — логичный исход проекта «Украина-не-Россия», когда ложный пафос сменяется растерянностью и скоморошеством. Но вместе с тем подтвердилась тщетность ожиданий прихода «здоровых сил» на Украине, Киев с президентом Зеленским — это те же русофобы-олигархи, только вид в профиль. Принципиальные изменения на Украине невозможны до решения конфликта между США и Россией, а его пока не намечается.

То, что Порошенко, желавший цепляться за власть до последнего, с лёгкостью признал поражение, вызвано решением США, которое, видимо, было озвучено главой Госдепа Майклом Помпео обоим кандидатам в ночь после дебатов на стадионе «Олимпийский». Отсюда и вялая реализация предвыборной заготовки с подачей в суд иска о снятии с выборов Зеленского в ночь перед выборами. Порошенко смирился с уходом с Банковой, получив гарантии неприкосновенности и, возможно, роль лидера оппозиции в Верховной раде.

Ровно так же было в 2014-м, когда рвавшаяся в президенты Тимошенко после визита в Германию резко ушла в сторону, чтобы не помешать назначенному Вашингтоном Порошенко. Москва тогда посчитала, что тоже сможет контролировать Петра Алексеевича, заставив его сдержать обещание быть «президентом мира», но у США рычаги оказались сильнее — и уже в первые месяцы Пётр Алексеевич окунулся по шею в кровь жителей Донбасса.

К слову, Зеленский также обещает покончить с войной путём переговоров, только предусмотрительно не называет сроки, так как никакого реального намерения решить проблему Донбасса, видимо, не существует. Наоборот, существует намерение похоронить Минские соглашения и перейти к новому формату прямых переговоров с Москвой, подключив США и Великобританию. Понятно, что это тоже направлено на то, чтобы максимально затянуть процесс, продолжив использовать Киев как антироссийскую силу.

Кроме того, новый президент Украины уже объявил о далеко не новом намерении развернуть информационную войну против ополченцев русского мира и России, чтобы убедить жителей Донбасса в любви к ним Киева. Всё это укладывается в политику прежнего режима, и возникает закономерный вопрос, изменился ли он?

И вот этот иллюзорный вопрос, это ожидание, связанное с появлением как будто нового лица на Банковой, и является главной задачей Зеленского. Он нужен США и Коломойскому, чтобы использовать «эффект Трампа», который выражается прежде всего в абсолютной непредсказуемости и противоречивости. Зеленскому будет позволено в публичной сфере практически всё, ему простят любые противоречия и глупости — мол, что взять с клоуна. Но в отличие от Трампа, который хоть хаотично и с самодурством, но какие-то решения принимает, Зеленский будет только играться в президента. Он станет этакой весёлой ширмой, за которой будут решать дела «реальные ребята».

Президентство Зеленского будет состоять из серии ярких акций, громких кампаний и реалити-шоу, которые полностью переведут политику Украины в виртуальный мир развлечений и информационных бомб. Среди первых: переезд администрации президента из апартаментов в обычный офис, отказ от президентских самолётов, снятие депутатской неприкосновенности, игра в «Посади олигарха», жертвой которой выберут самого слабого, и тому подобное. Ещё больше будет громких заявлений и инициатив, неисполнение которых станет незаметным в информполе из-за ещё более безумных идей — и так до бесконечности.

В направлении России будут звучать частые противоречивые заявления в расчёте на то, что Москва станет реагировать на них как на президентские, а не клоунские инициативы. Скажем, в какой-то момент Зеленский предложит «повстанцам ДНР/ДНР» пойти на мировую, а через день поедет в «зону АТО» и на встрече с нацбатальонами заявит, что с «бандитами русского мира» не может быть никаких переговоров.

Подобные фокусы будут рассчитаны на то, чтобы дезориентировать Кремль и задёргать Донбасс. Тем самым Запад попытается использовать известную черту Владимира Путина, придерживающегося традиционных правил международной политики и уважающего статус избранного президента. Однако в случае с Зеленским Кремлю полезно будет избавиться от старомодных правил и реагировать на Зелю примерно как на рядового украинского политолога — в духе «мели Емеля — твоя неделя».

Тщетны и надежды, будто русскоговорящий Зеленский снизит градус русофобии и не станет проводить радикальную украинизацию. Да, вначале возможны какие-то шаги, направленные на смягчение инструментов украинизации — но не более того. К примеру, возможна смена системы квотирования русскоязычной продукции на налоговые преференции украиноязычной, или сделают более цивилизованным закон о языке, чтобы помириться с Венгрией. Однако принципиальный курс США на дерусификацию Украины и её движение в НАТО сохранится.

Чтобы понять это, достаточно знать отношение Коломойского к России и высказанный его сотрудником принцип «обещайте русским что угодно, вешать будем потом». Они и будут обещать, много и красиво говорить на русском языке о мире и добре, и в то же самое время продолжать скрытый геноцид всего русского на Украине. Поэтому каждый голос тех, кто увидел в Зеленском отход Киева от бандеровской идеологии, это обманутый голос и скорое жестокое разочарование.

Коломойский не просто возвращается на Украину после опалы, он вернул себе Украину как собственность, которую у него отнял четыре года назад Порошенко. В интервью «Европейской правде» 18 апреля он не скрывал уровень своего влияния, называя своей марионеткой даже не Зеленского, а Порошенко: «В последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять всё, что ему будет сказано».

И судя по готовности Порошенко признать своё поражение и даже помочь новому президенту, это не преувеличение и не шутка. Цель Коломойского — не «Приватбанк» и другие активы, и даже не месть обидчикам, его цель куда более амбициозная, и о ней нам ещё предстоит узнать.

Но в любом случае Москве следует как можно раньше признать в Зеленском ничего не решающую марионетку и возобновить активную политику в отношении Украины. Для начала прекратить продажу нефтепродуктов на Украину и запустить упрощённую процедуру российских паспортов жителям Донбасса.