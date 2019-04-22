В губернаторских амбициях Бортко сослался на Трампа, Макрона и Зеленского

Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Депутат Государственной думы от КПРФ Владимир Бортко намерен «изменить направление власти» в Петербурге, прервав цепь чиновников-единороссов во главе города. Об этом парламентарий заявил во время посещения Северной столицы, передает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Бортко сообщил, что у него есть «большое желание» стать кандидатом в губернаторы Петербурга, но для этого еще предстоит пройти муниципальный фильтр, который, по сути, контролируется единороссами. В том случае, если фильтр будет пройден, Бортко представит свою программу на суд общественности, пока же она все еще «готовится».

Депутат заявил, что готов консолидировать «все силы, которые могут помочь» ему в выдвижении.

«Мы присутствуем при историческом моменте. Все думали, что Трамп победил случайно, потом появился Макрон, Украина, вчерашнее событие — кто бы мог подумать? Хакасия — вот уж точно, кто бы мог подумать. И я начинаю думать, почему это происходит и что происходит в нашем городе, что такое партия «Единая Россия». Это большая часть чиновничества», — сказал Бортко.

Режиссер напомнил о достижениях СССР, например, бесплатной медицине, которой, по его мнению, помогла добиться диктатура пролетариата. Сейчас же, по его выражению, «диктатура предлагает» повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, которое влечет рост цен на все товары. Это Бортко называет последствиями диктатуры крупного капитала и чиновников.

«Понимание этой вещи привело к тому, что я обратился к уважаемому человеку, который представляет из себя другой спектр, — заявил он, имея в виду лидера Национально-патриотических сил России (НПСР), экс-депутата Госдумы Юрия Болдырева, — чтобы прекратить цепь, которая управляет нашим городом. Без разницы, это Полтавченко или Беглов. Нужно направление власти в этом городе изменить, чтобы на этом месте слушали не Москву, а вас, жителей».

«Можно по-разному относится к КПРФ, любить ее или нет, но то, что это не «Единая Россия», думаю, ни один человек не сомневается. Тут нужна смена направления управления городом», — добавил Владимир Бортко.

Он заявил, что готов видеть лидера НПСР Юрия Болдырева и своим доверенным лицом на губернаторских выборах, и в составе будущего правительства Петербурга.

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По мнению самого Болдырева, его соратники уже доказали, что между представителями «левых» по всей ширине спектра нет непримиримых разногласий, поэтому они должны быть вместе. В качестве примера он привел выдвижение на пост президента РФ в 2018 году Павла Грудинина, которого поддержали и национал-патриоты.

«После клеветы и всех махинаций Грудинин получил голосов больше, чем все альтернативные вместе взятые. Это результат, его нельзя просто оставить в истории и больше не возвращаться. Путь наш начат, везде, где мы можем объединять силы, мы должны это делать. И Петербург — это одно из таких мест», — заключил Болдырев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта кандидатуру Владимира Бортко на пост губернатора Санкт-Петербурга предложили на II совместном пленуме комитета и контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ. Решение о поддержке Бортко было принято единогласно. В начале апреля выдвижение Бортко единогласно поддержал ЦК КПРФ.

Ранее «Единая Россия» заявила, что поддержит кандидатуру врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на выборах. Пока что сам Беглов не заявлял о своем намерении баллотироваться.

О своих губернаторских амбициях заявила также депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева, которую может выдвинуть «Партия роста».

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