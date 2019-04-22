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В Великобритании арестованы более 1000 участников экологического протеста

Политика

Полиции удалось взять под контроль мост Ватерлоо через Темзу, который протестующие удерживали ровно неделю

Лондон, 22 апреля 2019, 17:29 — REGNUM  Полиция Великобритании арестовала 1065 участников экологических протестов за неделю с 15 апреля, 22 апреля передает агентство Associated Press.

Сообщается, что из всех арестованных 65 были предъявлены обвинения по уголовным статьям.

Полиции удалось взять под контроль мост Ватерлоо через Темзу, который протестующие удерживали ровно неделю. Днем ранее, 21 апреля, от демонстрантов были освобождены Оксфорд-стрит и Парламентской площади.

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